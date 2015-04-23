СБУ продолжает проверять Суркова на причастность к организации расстрелов на Майдане - Лубкивский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

“Что касается Суркова, мы многие из обнародованных фактов можем подтвердить, касающиеся пребывания Суркова в Украине и организации действий власти (украинской) против Майдана. Другую информацию мы изучаем”, - сказал Лубкивский.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 20 февраля заявил об имеющихся свидетельствах бойцов «Альфы» относительно причастности к массовым убийствам на Майдане в феврале прошлого года помощника президента России Суркова, который руководил организацией снайперских групп иностранцев.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины владеет информацией, что советник президента России Владислав Сурков приезжал в Украину во время действий силовиков против активистов Евромайдана.