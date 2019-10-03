Зеленский ищет мира, а не капитуляции, которую уже дважды в виде "Минска" подписали до него – Яременко

Нардеп подчеркнул, что президент стремится остановить убийства и вернуть оккупированные территории Донбасса и имеет полное право выбирать тактику и стратегию ведения переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский ищет мира, а не капитуляции, которую дважды в виде Минских договоренностей подписали до него.

Об этом народный депутат от «Слуги народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил в Facebook.

Читайте также"Формула Зеленского": в "Слуге народа" назвали условия проведения выборов в ОРДЛО

Он написал, что таким образом хочет ответить своим коллегам из фракций «Голос» и «Европейская солидарность», которые требуют «то ли отчет о ситуации на переговорах с РФ, то ли определение директив президента Украины, как вести эти переговоры».

Народный депутат отметил, что не понимает сути требований коллег.

«Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по поводу «формулы Штайнмайера» и, как выглядело из заявлений большинства из них, восприняли их. Но, похоже, не смогли убедить свои фракции. Бывает», - отметил он.

Яременко напомнил, что положения статьи 106 Конституции Украины, четко и однозначно устанавливает, что президент Украины представляет государство в международных отношениях.

«Отчеты» президента Украины перед Верховной Радой происходят в форме ежегодных или внеочередных посланий к Верховной Раде. Не по требованию части фракций, а соответственно по необходимости, которую определяет сам президент», - подчеркнул он.

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики отметил, что «на самом деле под аккомпанемент протестов, которые через собственные СМИ они и раздувают, кажется кое-кто в Верховной Раде просто пытается неконституционным способом принять на себя президентские полномочия. Это не получится. Точнее, это несложно было сделать другим способом - одному из обеспокоенных стоило было просто не проиграть президентские выборы, а другому - было достаточно набраться смелости пойти на президентские выборы и выиграть их».

Яременко констатировал, что теперь народ Украины поручил президенту Зеленскому реализовывать свою программу.

«И президент Зеленский не скрывал, что будет искать мира. Не капитуляции, которую дважды в виде минских договоренностей подписали до него, а договоренности, которая позволит остановить убийства, во-первых, и возвращение оккупированных ОРДЛО в состав Украины, во-вторых. И он имеет полное право выбирать тактику и стратегию ведения переговоров. И публичное оглашение этой тактики и стратегии не всегда полезно», - добавил он.

Читайте такжеНесогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко три года назад "топил" за нее (видео)

Депутат также добавил, что Зеленский публично очертил «красные линии», как и отметил, что прекрасно осознает, что о чем бы он не договорился с россиянами, а оформлять эти договоренности в виде законов (то ли про выборы, то про «особый статус Донбасса») будет парламент.

Яременко призвал депутатов дать президенту шанс, а не нагнетать ситуацию, выдвигать необоснованные с правовой, политической и правовой позиций требования, и готовиться к работе.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

По словам президента, эта «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. По словам Зеленского, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет перейдена ни одна "красная линия".

В то же время Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска. Также Зеленский заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должно обсуждаться в "нормандском формате".

2 октября глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что «ЕС будет настаивать на приглашении президента в Верховную Раду для объяснения, что он подразумевает под "формулой Штайнмайера", и является ли это капитуляцией Украины перед РФ.

Также член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал Зеленского дать четкий ответ, как Украина будет защищать свои интересы на встрече "нормандской четверки".