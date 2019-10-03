Львовщина и Тернопольщина написали обращение к Зеленскому по поводу «формулы Штайнмайера»: готовы провести свои сессии на Майдане

Два облсовета в обращении к президенту возмутились «формулой Штайнмайера».

Тернопольский и Львовский областные советы приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому и руководству государства, в котором выразили свое возмущение согласованием в Минске так называемой «формулы Штайнмайера».

Об этом сообщают пресс-службы облсоветов, пишет theБабель.

«Мы, депутаты Львовского облсовета, заявляем о том, что объявленные 1 октября президентом Украины Владимиром Зеленским намерения реализации так называемой «формулы Штайнмайера» являются, по нашему мнению, неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне», — говорится в заявлении.

Читайте такжеВ Британии прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"

Львовский облсовет считает, что после реализации «формулы» Украина получит легитимизацию и длительное консервирование самопровозглашенных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с помощью выборов, а проведение следующих выборов в украинский парламент на этих территориях «окончательно закрепит присутствие представителей террористических оккупационных администраций во власти на национальном уровне».

«Подтверждаем готовность Львовского облсовета и предлагаем профильным ассоциациям местного самоуправления Украины провести внеочередные сессии, на Майдане Незалежности или под стенами Верховной Рады. ...Требуем от президента Украины прекратить практику принятия судьбоносных решений без учета мнения общества и за его спиной», — отмечается в заявлении.

Тернопольский областной совет расценивает планы по реализации «формулы Штайнмайера» как сдачу национальных интересов Украины и начало капитуляции страны. «Мы, депутаты Тернопольского областного совета, решительно отрицаем попытки через реализацию так называемой «формулы Штайнмайера» разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что снова сделает Украину частью России», — говорится в обращении.

Депутаты призвали органы местного самоуправления Тернопольской области «выражать свои протесты против начала капитуляции». Кроме того, депутаты облсовета приняли обращение к Зеленскому, Верховной Раде, Кабмину и Службе безопасности о недопустимости отвода сил и средств Вооруженных сил Украины и других правоохранительных органов от линии разграничения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как писал УНИАН, 1 октября украинская сторона Трехсторонней контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе, а президент Владимир Зеленский анонсировал разработку нового закона об особом статусе Донбасса. Согласие на «формулу Штайнмайера» в Киеве встретили акциями протеста под лозунгом «Нет капитуляции».

В среду, 2 октября Зеленский провел закрытую встречу с главами фракций парламента по поводу согласования Украиной «формулы Штайнмайера».