"Порохоботам посвящается": нардеп Ткаченко напомнил, откуда взялась "формула Штайнмайера" (видео)

Ранее Петр Порошенко соглашался на "формулу Штайнмайера", свидетельствует видео трехлетней давности.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко напомнил историю появления так называемой «формулы Штайнмайера» и отметил странную позиции экс-президента Петра Порошенко по этому поводу.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, добавив в качестве доказательства видео трехлетней давности.

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«Октябрь 2016, уже после Иловайске и Дебальцево, переговоры на полях «Нормандской четверки»... Вот оно, где появилась формула Штанмайєра и ее подписант. Всем порохоботам посвящается. Только теперь говорят искренне, а раньше это прикрывали типа «патриотизмом». И кремлевских заложников обменяли уже, и разведение войск началось и окно для возвращения Донбасса открылось. Почувствуйте две разницы», – написал Ткаченко.

Как ранее сообщал УНИАН, экс-президент Украины Петр Порошенко, как свидетельствует видео за 2016 год, намеревался подписать "формулу Штайнмайера". При этом сейчас он называет ее "капитуляцией" страны.

"Было отдельное обсуждение вопроса подготовки к выборам, и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп, работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации так называемой "формулы Штайнмайера", - заявлял тогда пятый глава государства.

Сейчас Порошенко, который в 2016 году соглашался на "формулу Штайнмайера", ее активно критикует и называет "российской выдумкой".