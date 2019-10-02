Подписанная "формула Штайнмайера" была главным требованием Кремля для встречи в "нормандском формате" – депутат

В ходе предстоящего саммита Украины, Германии, Франции и РФ должны обсуждаться вопросы, связанные не только с проведением выборов в органы местной власти на Донбассе, но и выполнением вопросов безопасности, и весь комплекс вопросов мирного урегулирования.

Согласование Украиной так называемой «формулы Штайнмайера» было главным требованием России для проведения встречи в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция и РФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

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«Президент ведет переговоры, он пытается приблизить саммит в «нормандском формате». Письмо Кучмы

(представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы о согласовании Украиной текста так называемой «формулы Штайнмайера» - УНИАН) - это был российская предпосылка, их требование для проведения саммита в «нормандском формате», - заявил он.

По словам Яременко, во время предстоящего саммита Украины, Германии, Франции и РФ должны обсуждаться вопросы, связанные не только с проведением выборов в органы местной власти на Донбассе, но и выполнением вопросов безопасности, и весь комплекс вопросов мирного урегулирования.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - отметил Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированного Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».