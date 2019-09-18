В Минске достигнут значительный прогресс в освобождении украинских заложников - пресс-секретарь Кучмы

Должно состояться одновременное освобождение удерживаемых лиц.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигнут значительный прогресс в вопросе освобождения украинских заложников.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц», - подчеркнула она.

Других подробностей по этому вопросу Олифер не сообщила.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинская власть продолжает переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.