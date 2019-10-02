На заседание фракции "Слуга народа" сегодня придет Зеленский - будут обсуждать "формулу Штайнмайера" - СМИ

По состоянию на 9 утра под стенами парламента собираются националисты.

2 октября на заседание фракции "Слуга народа" придет президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

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По состоянию на 9 утра под стенами парламента собираются националисты.

Также, по данным СМИ, предметом обсуждения на заседании станет "формула Штайнмаера".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

Президент заявил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.