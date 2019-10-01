Кулеба: не вижу ничего суперсенсационного или оскорбительного в разговоре Зеленского с Трампом

Дипломат отметил, что "видел и более жесткие оценки".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа чего-то сенсационного или оскорбительных для ЕС вещей.

Об этом дипломат заявил в интервью «Украинскому радио».

Читайте такжеКулеба: СНГ - клуб неудачников, это закрытая история (видео)

«Если честно, как дипломат я не увидел в этой стенограмме какой суперсенсации или оскорбительных вещей. Президент сразу после того, как стенограмма стала достоянием общественности, прокомментировал, что он высказал оценку уровню поддержки стран ЕС, и он подчеркнул то, что мы чрезвычайно благодарны, на самом деле, Европейскому Союзу. А критика касалась конкретных вопросов. Это возвращение России в ПАСЕ и строительство "Северного потока-2". И это, действительно, те вопросы, в которых, к сожалению, мы, откровенно скажу, не ощущаем достаточной поддержки наших европейских партнеров. Но это нормально. Потому что есть вопросы, где наши интересы совпадают, есть вопросы, где наши интересы совпадают», – отметил Кулеба.

По его словам, он лично общался с коллегами из Брюсселя после этих публичных дискуссий, и есть «базовое взаимопонимание того, что это не повод для каких-то обид». «Потому что, на самом деле, мы очень ценим поддержку Европейского Союза в целом, и таких стран, как Германия и Франция. Но я всегда говорил и говорю, что, учитывая ситуацию, в которой оказалась Украина, с точки зрения российской агрессии, сколько бы поддержки не оказывали, хочется всегда больше. Я видел и более откровенные, более жесткие оценки, поэтому на меня, как на дипломата, эта стенограмма такого сильного впечатления не производит. Здесь просто был нарушен принцип конфиденциальности разговора в силу политического кризиса, который назрел в Соединенных Штатах», – пояснил Кулеба.