В Раде нужно ввести контроль за соответствием законопроектов праву ЕС – Кулеба

Кулеба отметил, что как вице-премьер, будет настаивать на необходимости выполнения обязательств Украины перед Европейским союзом.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступил за укрепление процедур контроля за законопроектами в Верховной Раде на соответствие правилам ЕС.

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Об этом Кулеба рассказал в интервью "Европейской правде".

Кулеба отметил, что среди всех органов власти в правительстве лучшая ситуация в плане контроля нормативно-правовых актов на соответствие праву ЕС, а вот парламенту необходимо усилить процедуры.

"Где реально надо укреплять эту компетенцию – то это в самой ВР. Там безусловно нужны сильные процедуры контроля соответствия законопроектов нашим обязательствам и нашим евроинтеграционным целям", - отметил Кулеба.

Он добавил, что как вице-премьер, будет настаивать на необходимости выполнения обязательств Украины перед Европейским союзом.