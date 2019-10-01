Сотни активистов пикетируют Офис президента из-за согласования "формулы Штайнмайера"

Участники акции протеста уверены, что согласование Украиной "формулы Штайнмайера" - это путь к капитуляции.

"Национальный корпус" и "Национальные дружины" пикетируют Офис президента из-за согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

Как передает корреспондент УНИАН, здание пикетируют около сотни активистов.

Участники акции протеста уверены, что согласование Украиной "формулы Штайнмайера" - это путь к капитуляции.

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Активисты держат большой баннер с надписью: "Нет - капитуляции!".

В акции также принимают участие активисты партии "ВО" Свобода" и других националистических организаций, количество участников достигает уже около 200. Они убеждены, что "формула Штайнмайера" является планом Москвы по капитуляции Украины.

Среди митингующих есть участники боевых действий на Донбассе. Они заявляют, что не допустят сдачи украинских территорий.

Активисты заявляют, что разочарованы сообщениями о согласовании украинской стороной текста "формулы Штайнмайера". По их мнению, "формула Штайнмайера" предоставит официальный статус контролируемым Россией боевикам, так как они будут избраны на местных выборах на оккупированной части Донбасса.

Митинг проходит спокойно.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом новом законе не будет перейдена ни одна "красная линии". Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.