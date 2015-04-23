Кремль планировал войну в Украине и захват Крыма еще при Кучме – экс-глава разведки

Об этом он рассказал в интервью журналу «Новое Время».

«Речь всегда шла об экономических методах (получения контроля над Украиной – ред.) — создании Таможенного или Евразийского союза, в результате чего они бы получили контроль над Украиной. Работа велась еще при Леониде Кучме. Но он занимал очень осторожную позицию — балансировал между Россией и Западом, хотя и находился в мощной экономической и коррупционной завязке на РФ», - рассказал Маломуж.

Потом Москва способствовала тому, чтобы в Украине к власти пришел Виктор Янукович. В 2004 году план воплотить в жизнь не удалось, поэтому Кремль решил взять реванш в 2010 году.

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Что касается аннексии Крыма и оккупации Донбасса, то, по словам Маломужа, разведка сообщала о готовящейся операции Александру Турчинову, Арсению Яценюку и СБУ.

«Мы убеждали, что нужно ввести чрезвычайное положение и в течение ночи перебросить в Крым несколько тысяч оперативных сотрудников СБУ, которые справились бы с этой задачей. Похожая ситуация была и в Донбассе. Когда вначале захватили восемь учреждений, их можно было накрыть за одну ночь. Но никто не решился — не было политической воли и единого военно-политического командования», - заявил Маломуж.

Полную версию интервью с бывшим главой Службы внешней разведки читайте в свежем номере журнала «Новое Время».