Порошенко сравнил аншлюс Австрии с аннексией Крыма, а оккупацию Судет - с захватом Донбасса

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

"Аншлюс Австрии или оккупация Судет мало чем отличаются от аннексии Крыма и оккупации Донбасса", - сказано в сообщении.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал Сталина и Гитлера виновниками Второй мировой войны и призвал украинцев и мировое сообщество не забывать жертв тоталитаризма.

Аншлюс Австрии или оккупация Судет мало чем отличаются от аннексии Крыма и оккупации Донбасса. pic.twitter.com/BQoSaL6kaI - Петр Порошенко (@poroshenko) April 10, 2015

«Трудно себе представить, но слова «аншлюс», «аннексия», «оккупация» сейчас приобрели особую актуальность для Украины», - сказал Порошенко.