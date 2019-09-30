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Луценко заявил, что готов давать показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

18:34, 30 сентября 2019
Политика
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Юрий Луценко заявил, что готов свидетельствовать в Конгрессе США / фото УНИАН

Об этом Юрий Луценко заявил в комментарии изданию BBC Украина.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - сказал Луценко.

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Экс-генпрокурор уверяет, что с Трампом никогда не разговаривал, а вот с его юристом Руди Джулиани встречался не раз и это расследование таки обсуждал. По его словам, это было обычное общение, никто никому задач не ставил.

Луценко также отметил отсутствие оснований проводить в Украине расследование относительно оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. По словам Луценко, это все - юрисдикция Соединенных Штатов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести расследование исключительно по приказам других стран.

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Теги: #Дональд Трамп#Юрий Луценко#импичмент Трампа