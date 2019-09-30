Луценко "слинял" из Украины – экс-депутат Лещенко

По данным журналиста NBC Ричарда Энгеля, который общался с экс-генпрокурором на днях в Киеве, Луценко собирается "подучить английский".

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко уехал в Великобританию, чтобы «подучить английский».

Об этом в своем Telegram-аккаунте «Лещенко тут» сообщил бывший журналист и нардеп Сергей Лещенко.

«Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани», - написал он.

Соответствующую информацию экс-депутату предоставил журналист NBC Ричард Энгель, который общался с Луценко на днях в Киеве.

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«Тот сообщил, что вылетает в Лондон... подтянуть свой английский. Иностранные журналисты в шоке от такого поведения человека, заварившего всю эту кашу. Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более в Киев слетелось множество американских журналистов, прямо на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене», - отметил Лещенко.

Напомним, ранее Юрий Луценко заверил, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер не нарушал украинских законов.

Как сообщал УНИАН, вокруг президента США Дональда Трампа развязался скандал, связанный с Украиной. Издание The Washington Post сообщило о жалобе американского разведчика против Трампа из-за разговора американского лидера с другим иностранным лидером и данное Трампом "тревожное обещание". Одним из политиков, с которым мог говорить глава Соединенных Штатов, называли президента Украины Владимира Зеленского. Впоследствии издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время разговора именно с президентом Украины Владимиром Зеленским давил на него и требовал начать расследования против компании Burisma, которой руководил сын Джо Байдена - его конкурента на президентских выборах 2020 года. Также Трамп якобы приказал заморозить 400 миллионов долларов военной помощи для Украины за неделю до телефонного звонка.

В Конгрессе США обвинили Трампа в давлении на Украину и призвали опубликовать стенограмму разговора президентов США и Украины. Обе стороны на это согласились. 24 сентября председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировала старт процедуры импичмента Трампа. Сам он назвал сложившуюся ситуацию "президентским харассментом".

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского.