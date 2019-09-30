Зеленский заявил, что Киев не будет вести расследований по приказам других стран

Офис президента, вероятно, не будет публиковать стенограмму звонка Трампа к Зеленскому.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести расследование исключительно по приказам других стран.

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Об этом глава государства сообщил 30 сентября в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, откроет ли дело Украина относительно деятельности сына кандидата в президенты США Хантера Байдена, пишет REUTERS.

Кроме того, Зеленский добавил, что Офис президента не будет публиковать стенограмму звонка Трампа.

"До президентства я никогда не был дипломатом, но, думаю, у меня было много таких разговоров в жизни и будет еще много", – сказал Зеленский, добавив, что "есть определенные нюансы и вещи, которые было бы неправильно даже публиковать".

Как сообщал УНИАН, между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог не раз настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. 21 сентября конгрессмены США обратились в администрацию Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.

Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

27 сентября Пелоси в эфире телеканала MSNBC предположила, что Россия, вероятно, «приложила руку» к скандалу вокруг телефонного разговора Зеленского и Трампа.

Пелоси сравнила ситуацию с вмешательством РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Она сказала: «Кстати, я думаю, что Россия приложила руку к этому». В то же время, Пелоси не конкретизировала и не предоставила больше объяснения своего мнения о роли РФ в ситуации с утечкой информации после телефонного разговора Трампа и Зеленского.