"Работать с Госдепом и Пентагоном": политолог рассказал, как следует вести переговоры с США

Политолог-международник считает, что нужно понимать отношение США "к разным поворотам".

Киеву при контакте с Вашингтоном нужно ставить реальные цели и моделировать продвижение внешнеполитического курса, в первую очередь, со схемой относительно Донбасса.

Об этом украинский политолог-международник Сергей Толстов рассказал в интервью сайту "Сегодня".

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"Параметры четкого согласования, чтобы понимать, где и что возможно, какие сюжеты вероятны в результате, какой сценарий самый желанный", – говорит эксперт.

"Для этого я бы попробовал работать с Госдепом. Здесь и Пентагон нужно учитывать, потому что с Советом по нацбезопасности США разговаривать сложно. К ним нет доступа по дипканалам. Я бы попробовал узнать их позицию и линию поведения в различных сценариях. Если от позиции США что-то зависит, тогда нам нужно понимать их отношение к различным поворотам. В зависимости от этого я бы выбирал наши цели в нормандском формате", – подытожил политолог-международник.