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У Зеленского в планах есть еще одна поездка в США - помощник президента

09:43, 30 сентября 2019
Политика
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Владимир Зеленский / фото REUTERS

Об этом в интервью «ТСН» рассказал помощник президента Андрей Ермак.

Он заявил, что Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждали вопрос нового визита на встрече в Нью-Йорке.

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«Эта беседа [которая запустила процедуру импичмента Трампа] — часть истории. И уже теперь президенты обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: да, торговля — с американской стороны у меня отвечает госсекретарь по энергетике — министр [Рик] Перри, с украинской стороны... то есть на сегодня мы имеем такие задачи и расписание по подготовке уже официального визита», — сказал Ермак.

Напомним, Ермак назвал ситуацию с телефонным разговором Владимира Зеленского и Дональда Трампа внутренними делами США. Это первый комментарий представителей администрации президента Зеленского о скандале, который длится уже вторую неделю.

Ранее УНИАН сообщал, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора между президентами Украины и США. Согласно с ней, Зеленский и Трамп говорили о расследовании против сына бывшего вице-президента Джо Байдена в США и признали давление на Зеленского. До этого в палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за возможного давления.

26 сентября Специальный комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы неназванного сотрудника разведки, который сообщил о давлении Трампа. Жалоба основывается на данных от американских чиновников, которые поделились ими с разведчиком.

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Теги: #Дональд Трамп#Владимир Зеленский