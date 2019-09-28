Экс-президент Украины с женой посетили Гонтареву в больнице и сделали ей уникальный подарок (фото)

Ранее она жаловалась на отсутствие поддержки Порошенко.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко посетил в лондонской больнице экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. Во время встречи он подарил экс-главе НБУ футболку с ее же портретом.

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Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что посетил Гонтареву вместе с женой. В качестве подарка они привезли бывшей главе НБУ эксклюзивную футболку, которой она очень обрадовалась. Пятый президент Украины также выразил свою поддержку Гонтаревой, отметив ее как сильную личность.

"Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков Приватбанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда опонети, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - написал он.

Напомним, ранее Валерия Гонтарева рассказала, что с пятым президентом, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко не общается от 2017 года, и тот даже не поддержал ее лично после поджога дома возле Киева.

В конце августа Валерию Гонтареву на пешеходном переходе в Лондоне сбил автомобиль. Ексчиновниця получила переломы костей стопы и находится в больнице.

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После этого Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований Украины применить к Гонтаревой силовой привод на допрос. Ексглава НБУ фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года "по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды".

В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль Audi А7, который зарегистрирован на невестку Гонтаревой, которую также зовут Валерия. После этого бывшая глава НБУ заявила, что аварию в Лондоне и поджог считает звеньями одной и той же цепи. Тем временем лондонская полиция расценила наезд автомобилем на Гонтареву как несчастный случай.

Национальный банк Украины со своей стороны заявил о давлении на Валерию Гонтареву, а также обратился к правоохранительным органам с просьбой обеспечить проведение оперативного беспристрастного расследования инцидентов и привлечь виновных к ответственности, обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главу НБУ, текущего руководства и сотрудников Национального банка как конституционных прав каждого украинца.

12 сентября в Киеве по месту прописки бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой проводились обыски.

В то же время Гонтарева отметила, что благодарна партии "Европейская солидарность" за заявление политсилы на ее поддержку.

"За заявление я благодарна. За каждое слово. Каждому, кто сказал хоть слово. Потому что просто уничтожать человека, как уничтожают меня, сжигать напалмом дом..." - добавила ексочільниця НБУ.

Напомним, в ночь на 17 сентября был подожжен дом Гонтаревой под Киевом. Как сообщила экс-глава НБУ, в ее помещение бросили бутылки с зажигательной смесью. Дом выгорел дотла.