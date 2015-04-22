Украина должна отказаться от "унитарности и украинизации" государства - Лавров
Украина для сохранения территориального единства должна отказаться от "упертости" в вопросе сохранения унитарности государства и его "украинизации".
Об этом в эфире российских радиостанций заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
"Украина может существовать только как государство, которое признает многообразие составляющих ее регионов, составляющих культур", - сказал он.
Лавров все же считает, что Украину "необходимо сохранить единой", а также "сохранить ее дружественной" и по отношению к России, и по отношению к Европе.
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"Для этого надо отказаться от упертости в отношении обязательного сохранения Украины унитарной, о чем опять заявляют и президент (Петр) Порошенко, и министры правительства Украины. Отказаться от того, что они называют украинизацией", - сказал глава МИД РФ.
Министр также подчеркнул, что важно "сохранить Украину нейтральной, прежде всего, нейтральной в военно-политическом смысле".
"Потому что раскол ее означает только одно: тут же, с западной стороны, с натовской стороны будут попытки сделать Украину антироссийской, мы все это прекрасно понимаем", - сказал Лавров.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством, и такую модель государства поддерживают почти 90% граждан.