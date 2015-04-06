Украина останется унитарным государством - Порошенко

Украина останется унитарным государством, и такую модель государства поддерживают почти 90% граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на первом заседании Конституционной комиссии.

"Децентрализация не имеет ничего общего с федерализацией. Украина была, есть и, я убежден, будет оставаться унитарным государством. И не потому, что мы с вами здесь, сверху, так решим, а потому, что мы регулярно изучаем общественное мнение. И могу вас заверить, что за последний год поддержка обществом унитарной модели управления государством является очень мощной, и на сегодняшний день приближается к 90%", - сказал Порошенко.

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В то же время президент отметил, что готов запустить референдум по вопросу государственного устройства Украины.

"Для тех, кто очень хочет провести тезис федерализации, бросить это как дискуссию, у нас есть конечный инструмент - референдум. И я готов к тому, чтобы мы запустили референдум по вопросу государственного устройства Украины, если вы будете видеть в этом необходимость", - заявил он.