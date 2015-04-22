Заявления о снятии неприкосновенности может делать только генеральный прокурор - депутат

Заявления о снятии неприкосновенности может делать только генеральный прокурор.

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

"В Раде много сплетен, легенд и мистификаций относительно возможного снятия неприкосновенности с народных депутатов. Совершенно непонятно, где правда, а где ложь. Кто нарушил закон, а кто ищет себе быстрой славы политически репрессированного новой демократической властью?" - говорит депутат.

Читайте такжеВ Раде заявили, что не получали "отмашки" от ГПУ снимать неприкосновенность с ряда депутатов

Балога подчеркивает, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций, нужно придерживаться одного правила - заявления о снятии неприкосновенности может делать только генеральный прокурор.

«И ни один лидер фракции не должен давать анонсы, которые не сбываются», - убежден политик.

Балога считает целесообразным пригласить в парламент представителя Генеральной прокуратуры, чтобы объяснил ситуацию.

«Потому что сегодня только он может реально ответить обществу - где правда, а где политическая игра», - отметил он.