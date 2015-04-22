Заявления о снятии неприкосновенности может делать только генеральный прокурор - депутат
Балога заявляет, что в Раде много сплетен, легенд и мистификаций относительно возможного снятия неприкосновенности с народных депутатов.
Заявления о снятии неприкосновенности может делать только генеральный прокурор.
Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.
"В Раде много сплетен, легенд и мистификаций относительно возможного снятия неприкосновенности с народных депутатов. Совершенно непонятно, где правда, а где ложь. Кто нарушил закон, а кто ищет себе быстрой славы политически репрессированного новой демократической властью?" - говорит депутат.
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Балога подчеркивает, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций, нужно придерживаться одного правила - заявления о снятии неприкосновенности может делать только генеральный прокурор.
«И ни один лидер фракции не должен давать анонсы, которые не сбываются», - убежден политик.
Балога считает целесообразным пригласить в парламент представителя Генеральной прокуратуры, чтобы объяснил ситуацию.
«Потому что сегодня только он может реально ответить обществу - где правда, а где политическая игра», - отметил он.