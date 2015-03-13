Порошенко ожидает представления ГПУ о снятии неприкосновенности с отдельных народных депутатов

22:10, 13 марта 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Генеральная прокуратура в ближайшее время завершит расследование деятельности некоторых народных депутатов и подаст соответствующие представления о снятии с них неприкосновенности.

Фото УНИАН


Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

”Мне известны факты, которые на сегодняшний день находятся под расследованием Генеральной прокуратуры, и я жду, что в ближайшее время будут поданы представления Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с отдельных депутатов”, - сказал он.

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