Порошенко ожидает представления ГПУ о снятии неприкосновенности с отдельных народных депутатов



Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

”Мне известны факты, которые на сегодняшний день находятся под расследованием Генеральной прокуратуры, и я жду, что в ближайшее время будут поданы представления Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с отдельных депутатов”, - сказал он.

Читайте такжеВопросом отмены неприкосновенности некоторых депутатов займется ГПУ – Луценко