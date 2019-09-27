"Не флиртовать с диктаторами и помогать Украине": Туск выступил с мощной речью на ГА ООН (видео)
Не флиртовать с диктаторами и больше помогать Украине призвал глава Европейского Совета Дональд Туск.
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Как говорится в сюжете ТСН, Туск выступил с такой речью на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Обращался ко всем присутствующим мировым лидерам. Призвал политиков не врать, если хотят бороться с фейками. А еще отметил, что правосудие не должно становиться марионеткой в руках власти, даже ради национальных интересов.
По словам Туска, любовь к родине в нынешнем мире очень легко превратить в ненависть к соседям.
«Вы должны защищать свободу выражения мнения и свободной прессы, и прекратить флиртовать с диктаторами и авторитарными режимами. Чтобы защищать верховенство права, следует воспринимать тот факт, что оно выше любой власти. Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы должны помогать слабым, когда их атакует кто-то более сильный и жестокий, как в случае с Украиной», – сказал Туск.