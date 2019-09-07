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Туск прокомментировал освобождение украинских военных моряков и политзаключенных

18:18, 07 сентября 2019
Политика
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Туск прокомментировал освобождение украинских пленных / фото УНИАН

Об этом он написал в микроблоге Twitter.

"Наконец-то! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков дало мне ощущение облегчения. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев. В это число не входили 24 украинских моряка, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.

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Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #обмен пленными#Дональд Туск