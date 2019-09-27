Кулеба назвал ключевую "красную линию" в отношениях с Венгрией

По словам вице-премьера, Венгрия имеет полное право поддерживать своих этнических соотечественников, но Украина всегда будет воспринимать их как своих граждан, "со всеми правами и обязанностями".

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о "красных линиях" в отношениях с Венгрией и заявил, что у президента Зеленского есть готовность к диалогу с Будапештом.

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Об этом Кулеба рассказал в интервью "Европейской правде".

"Красные линии" есть всегда, но я бы здесь смотрел шире, чем Закон об образовании. Ключевая "красная линия" заключается в том, что украинцы венгерского происхождения являются гражданами Украины", - отметил заместитель премьер-министра.

По его словам, Венгрия имеет полное право поддерживать своих этнических соотечественников, но Украина всегда будет воспринимать их как своих граждан, "со всеми правами и обязанностями".

"Мы не можем заставлять или обязывать людей учить украинский, хотя если они граждане Украины, то, безусловно, должны иметь возможность общаться на государственном языке", - сказал он.

"Есть также много других нюансов, связанных и с двойным гражданством, и со службой в ВСУ, есть много таких вещей", - добавил Кулеба.

Вице-премьер отметил, что у президента Зеленского есть готовность к переговорам с венграми, но и Будапешт должен пойти на уступки.

"Но однозначно, что Венгрия также должна пойти на уступки, и мы должны достичь определенной договоренности, чтобы фундаментальные интересы и Украины, и Венгрии были учтены", - отметил Кулеба.