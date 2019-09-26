Снять неприкосновенность с президента и судей хотят большинство украинцев – опрос

Также подавляющее большинство граждан поддерживают отмену депутатской неприкосновенности.

Большинство граждан Украины одобряют отмену неприкосновенности народных депутатов, судей и президента.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в сентябре.

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Так, абсолютное большинство украинцев (89%) одобряют внесение изменений в Конституцию относительно отмены неприкосновенности народных депутатов. Не одобряют такие изменения 7% опрошенных, а 4% - не смогли ответить на вопрос.

Отмечается, что половина опрошенных (50%) не согласны с тем, что отмена депутатской неприкосновенности увеличит зависимость депутатов от президента Украины и сделает их менее свободными в отстаивании интересов своих избирателей в Раде. Согласны с этим утверждением 40% опрошенных украинцев, 10% - не смогли ответить на вопрос.

По результатам опроса, большинство опрошенных (85%) положительно относятся к внесению изменений в Конституцию относительно отмены неприкосновенности судей, отрицательно относятся к этому лишь 8% опрошенных, 7% - не смогли ответить на вопрос.

Кроме того, большинство опрошенных (77%) одобряют внесение изменений в Конституцию Украины относительно отмены неприкосновенности президента», 16% - не одобряют такие изменения, а 7% - не смогли ответить на вопрос.

КМИС проводил опрос населения Украины 16-19 сентября. Были опрошены 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Опрос не проводился на оккупированных территориях Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки: не более 2,6%.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2020 года.