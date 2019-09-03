Нардепы отменили депутатскую неприкосновенность: как это было (видео)

Снять с себя неприкосновенность нардепы обещали 20 лет.

Рада все-таки отменила депутатскую неприкосновенность.

За это историческое решение проголосовали 373 народных избранников. Партия Бойко-Медведчука не дала ни одного голоса за снятие неприкосновенности, а у Порошенко трое воздержались.

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Снять с себя неприкосновенность нардепы обещали 20 лет, однако никак не решались, хотя 90% населения Украины выступало за снятие этой депутатской привилегии. Ведь, прикрываясь неприкосновенностью, народные избранники порой творили беспорядок. Стоит вспомнить хотя бы Сергея Пашинского, который стрелял на улице в прохожего. Или экс-нардепа Виктора Лозинского, который устраивал сафари на людей.

Закон о снятии депутатской неприкосновенности вступит в силу с 1 января 2020 года.