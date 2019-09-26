"На*уя вы такие вопросы задаете тупые?": мэр Днепра на сессии обматерил депутата (видео)

Депутаты горсовета отреагировали аплодисментами на матерные слова городского головы.

На сессии горсовета Днепра депутат Александр Куприенко задал вопрос, почему данные о продаже и аренде коммунального имущества не публикуется на сайте горсовета. В ответ мэр города выругался матом.

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Соответствующее видео опубликовано на YouTube. "Насколько я знаю, мы все это выставляем на Prozorro. Вы знаете о системе Prozorro, которая по своим данным нашу территориальную громаду ставит на четвертое место по прозрачности в стране? Знаете? Да? Тогда на*уя вы такие вопросы задаете тупые?", – резко ответил Филатов.

Депутаты горсовета отреагировали аплодисментами на матерные слова городского головы.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес в сессионном зале обматерил экс-депутата Дмитрия Маринина, который выступал против повышения тарифов на проезд в городском транспорте.