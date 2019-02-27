"Ты кнопка, бл**ь": мэр Харькова обматерил экс-депутата (видео)

Между Кернесом и бывшим депутатом завязалась словесная перепалка.

Мэр Харькова Геннадий Кернес в сессионном зале обматерил экс-депутата Дмитрия Маринина, который выступал против повышения тарифов на проезд в городском транспорте.

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Бывший депутатпризывал харьковчан устроить гражданское неповиновение, а депутатов "не слушать наперсточника", пишет MyKharkov.

"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой? Ты кнопка, бл**ь!", — сказал Кернес экс-депутату Маринину.

Как сообщал УНИАН, в Харькове с 7 февраля стоимость проезда в метрополитене выросла на 3 грн – до 8 грн за поездку в трамваях и троллейбусах на 2 грн – до 6 грн.

Затем суд заморозил новые тарифы, но мэрия до сих пор не приняла соответствующее решение. Цены на проезд остаются повышенными.