Судья прогнозирует "небольшой коллапс" с рассмотрением дел в Высшем антикорсуде

Судья Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко пояснила, что спорные с точки зрения подсудности производства суд передает в свою Апелляционную палату, которая определяет их подсудность.

Судья Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко прогнозирует «небольшой коллапс» в ВАС с рассмотрением дел из-за отсутствия процедуры их передачи от других судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Михайленко сообщила в комментарии журналистам.

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Она отметила, что на сегодняшний день суд рассматривает около 20 дел, поступивших с начала его работы (5 сентября) и до внесения парламентом изменений в закон о Высшем антикоррсуде, которыми существенно сужена подсудность дел, которые должен рассматривать ВАС (18 сентября).

"Среди дел, которые находились в судах общей юрисдикции и готовились к передаче нам, очень старые дела. По многим из них досудебное следствие осуществлялось, еще когда САП и НАБУ не было, есть такие дела, которые расследуются по старому Уголовному процессуальному кодексу (т.е. расследование этих дел началось еще до ноября 2012 года, когда вступил в силу новый УПК - УНИАН), но такие дела не подсудны Высшему антикоррсуду. Поэтому возможно будет небольшой коллапс с делами, поскольку процедуры передачи дел от общих судов к нам нет: некоторые суды передают напрямую с сопроводительным письмом, а некоторые - через соответствующее решение", - сказала Михайленко.

Также она добавила, что спорные с точки зрения подсудности дела Высший антикоррупционный суд передает в своую Апелляционную палату, которая определяет, подсудно оно ВАС, или - другому суду.

В то же время Михайленко отметила, что пока трудно сказать, сколько дел Высший антикоррсуд вынужден будет передать в другие суды, поскольку еще не все полученные дела проработаны Апелляционной палатой.

Как сообщал УНИАН, Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября.

В выступлении по случаю первого дня работы ВАС председатель суда Елена Танасевич заявила, что Высший антикоррсуд должен получить от других судов более 3 тыс. уголовных производств.

18 сентября Верховная Рада внесла изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде, которыми предусмотрено, что ВАС должен рассматривать только дела о топ-коррупции.