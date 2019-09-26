НАБУ передало в Антикоррупционный суд 5 обвинительных актов – Сытник

По словам директора НАБУ, с приходом новой власти работа Бюро оживилась.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже передало в новосозданный Высший антикоррупционный суд пять обвинительных актов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

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Он отметил, что при предыдущей власти работа НАБУ блокировалась судами, Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами. Он привел пример, когда некоторое время судьи Соломенского районного суда Киева не выходили на работу, чтобы не рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения бывшему руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Вместе с тем Сытник отметил, что в последние месяцы работа НАБУ оживилась, а такого сопротивления и саботажа, как раньше, со стороны правоохранительных органов и судов нет.

Особую надежду Сытник возлагает на сотрудничество с Высшим антикоррупционным судом. Он сообщил, что ему уже передано 5 обвинительных актов.

«Но хочу сказать, что после встречи меня и Холодницкого (руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры - УНИАН) с президентом в мае, мы в среднем раз в три дня кому-то объявляем подозрение. То есть, работа очень оживилась, и я думаю, что в Антикоррупционном суде дел будет очень много», - прогнозирует Сытник.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда принесли присягу.

7 мая председателем Высшего антикоррупционного суда была избрана судья Елена Танасевич, ее заместителем - судья Евгения Крук.

18 сентября Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде» (о начале работы суда). Им предусмотрено, что Высший антикоррупционный суд сосредоточится исключительно на делах топ-коррупции.