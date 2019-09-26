Сытник надеется, что НАБУ приобщат к расследованию дела судей Окружного админсуда

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что дело против судей Окружного админсуда Киева будет передано из Генпрокуратуры в центральный аппарат СБУ.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник надеется, что детективов НАБУ приобщат к расследованию дела по обвинению судей Окружного админсуда Киева в вынесении неправосудных решений и вмешательстве в деятельность судебных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор НАБУ заявил журналистам.

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«То, что было представлено мной и руководителем департамента ГПУ (руководителем Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергеем Горбатюком - УНИАН), достаточно убедительно, чтобы понять, что происходит в Окружном административном суде Киева. Но, к сожалению, после объявления подозрений судьям дело к нам не передали, и поэтому, как будут развиваться события в дальнейшем, спрогнозировать мне трудно», - сказал Сытник.

Он выразил надежду, что детективов НАБУ приобщат к расследованию дела против судей ОАСК.

«Насколько мне известно, это дело будет передано в центральный аппарат СБУ, поскольку было мое обращение к генпрокурору не передавать это дело ГБР, несмотря на их подследственность, поскольку на этих пленках (записях разговоров судей ОАСК - УНИАН) фигурируют представители ГБР. Поэтому мы надеемся, что наших детективов включат в группу следователей СБУ, чтобы это дело развивалась дальше», - сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте НАБУ были обнародованы записи разговоров, которые, как считают следователи, свидетельствуют о противоправном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей, которое заключалось в создании препятствий для проведения квалификационной оценки судей ОАСК на соответствие занимаемым должностям . Во время её прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастность к коррупционным скандалам.

В тот же день в ОАСК состоялись обыски. Руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокуратура зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, ВККС, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

2 августа Генпрокуратура вручила подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судьи Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко, которые фигурируют в записях НАБУ. Судьям инкриминируется препятствование деятельности ВККС, принятие заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов, то есть преступления, предусмотренные ст. 351-2, ст. 375, ст. 376 Уголовного кодекса.