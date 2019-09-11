НАБУ открыло производство в отношении Порошенко и Климкина

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований после определения следственного судьи Соломенского районного суда Киева.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом сообщили hromadske в НАБУ.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований после определения следственного судьи Соломенского районного суда Киева.

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"Информируем, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева Вишняка М.В. от 15.08.2019 должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, обязано внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном бывшим министром иностранных дел Украины и бывшим Президентом Украины. В связи с вышеизложенным детектив Национального бюро 23.08.2019 внес соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании вышеупомянутого постановления Соломенского районного суда г. Киев. В то же время предоставить больше информации не представляется возможным, в связи с необходимостью сохранения тайны досудебного расследования согласно ст. 222 УПК Украины (Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования)", - говорится в сообщении.