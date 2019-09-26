Захват Крыма, война и Байден: о чем говорили Зеленский и Трамп во время первой встречи

Президенты поговорили перед журналистами и перешли к переговорам за закрытыми дверями.

Президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры прошли на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На разговор Трампа и Зеленского было отведено 45 минут. Президенты поговорили перед журналистами и перешли к переговорам за закрытыми дверями. По результатам переговоров Зеленский выступил перед журналистами.

О войне на Донбассе и захвате украинских территорий

Трамп начал с озвучивания своих надежд на то, что Зеленский и Путин смогут "решить проблему" относительно Украины.

"Я на самом деле верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить проблему. Это будет чрезвычайным достижением, и я знаю, что вы пытаетесь сделать это", - заявил глава Белого дома.

Читайте также"Я за каждое свое слово отвечаю": Зеленский объяснил критику в адрес европейских лидеров

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что помочь Украине остановить войну на Донбассе могут только совместные усилия США и ЕС.

«У нас есть две войны в Украине. Первая - это коррупция, с которой мы будем бороться, и мы будем победителями в этом бою. Мой приоритет - остановить войну на Донбассе и вернуть наши территории - Крым, Донецк, Луганск. Спасибо за вашу поддержку в этом случае», - подчеркнул глава государства.

"Остановите коррупцию в Украине, потому что это действительно сделает вас великими", - ответил Трамп.

Трамп также заявил, что во времена президента Барака Обамы реакция на захват Россией Крыма была ненадлежащей.

"Это было во время администрации Обамы, когда вы потеряли Крым, и я не думаю, что это то, что должно было произойти, но это случилось давно, и этим вопросом занимались ненадлежащим образом", - заявил Трамп.

Зеленский заявил, что Трамп во время встречи пообещал ему помочь в возвращении аннексированного Крыма. По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, «какое красивое место Крым» и «какая это большая красивая часть нашей страны».

Зеленский отметил, что неоднократно обращался к США по поводу приобщения к решению конфликта на Донбассе.

«Первый раз лично не по телефону к президенту Трампу, чтобы он приобщился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу в «нормандском формате», чтобы он присоединился. Сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в том формате, каким он является, если он не будет работать и не будет двигаться, так мы будем привлекать... и не только Америку», - подчеркнул глава государства.

Зеленский также обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос энергетической безопасности Украины.

«Было также много вопросов, касающихся энергетической безопасности... мы, действительно, хотим быть независимыми, чтобы нам никто не выкручивал руки по поводу газа, угля, по поводу энергетической безопасности. У нас в ближайшее время появятся очень важные для Украины поступления», - заявил он.

Читайте также"Поддержка Украины беспрецедентная": в ЕС отреагировали на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

О скандале из-за Байдена

Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не давил на него во время телефонной беседы, которая состоялась 25 июля, по поводу расследования, в котором фигурирует сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

«Вы слышали, я считаю хорошей телефонную беседу, которая была нормальной. Мы говорили о многих вещах. Я думаю, что вы это прочитали... никто на меня не давил», - подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что не давал обещаний расследования каких-то конкретных дел Генеральной прокуратурой Украины.

Полное видео пресс-конференции Зеленского и Трампа по результатам встречи