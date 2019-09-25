Трамп надеется, что Зеленский и Путин смогут "решить проблему" относительно Украины

Президент США убежден, что урегулирование между Украиной и Россией стало бы "чрезвычайным достижением".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп надеется, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин смогут провести встречу и решить проблему относительно восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом Трамп сообщил в начале встречи с Зеленским в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

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"Я на самом деле верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить проблему (относительно восстановления территориальной целостности Украины - УНИАН). Это будет чрезвычайным достижением, и я знаю, что вы пытаетесь сделать это", - заявил глава Белого дома.