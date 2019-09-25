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Языковые квоты: украинские радиостанции перевыполняют норму почти на 20%

16:32, 25 сентября 2019
Политика
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Украинские радиостанции перевыполняют языковые квоты / фото pixabay / smorazanm

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Там отметили, что в среднем 53% песен, которые есть в ротации на региональных и местных радиостанциях, звучат на украинском языке.

"Показатель в 53% является усредненным значением и превышает прошлогодний показатель на 5 процентных пунктов. Таким образом, законодательная норма перевыполнена на 18 процентных пунктов", - говорится в сообщении.

Среди регионов лидером по количеству украиноязычных песен на радио является Сумщина - 51%. Наименьшие показатели в Хмельницкой и Днепропетровской областях: 36% и 38% соответственно.

Как сообщал УНИАН, языковые квоты могут распространить на печатные СМИ.

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Теги: #квоты