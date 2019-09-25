В Одессу прибыл корабль береговой охраны Турции (фото)

Это первый заход корабля береговой охраны Турции в Одессу, но не первый в Украину.

В Одессу прибыл корабль береговой охраны Турции с неофициальным, дружественным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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"Договоренность об обмене дружественными визитами была достигнута во время предыдущих встреч на уровне МВД и руководства Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый заход корабля береговой охраны Турции в Одессу, но не первый в Украину. "До 2012 года существовала довольно активная практика обмена визитами кораблей пограничных ведомств Украины и Турции, но все они были в крымские пункты базирования", - сообщили в МВД.

Кроме экипажа, на борту корабля-гостя прибыли представители руководства одного из региональных секторов Береговой охраны Турции.

"В этот раз программа визита предусматривает обмен опытом проведения обзорных операций, использование штурманско-навигационного оборудования, совместное маневрирование в море, проведения поисковых и спасательных операций. Корабль БО Турции совместно с катером Минобороны "Балаклава" выйдут в море для практической отработки упражнений с перекрестным обменом офицерами для большей слаженности действий", - сообщили в МВД.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в акватории Черного моря начались учения корабельно-катерного состава Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.