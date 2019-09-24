В Черном море начал учения корабельно-катерний состав ВМС Украины

В море матросы будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, проведут ряд корабельных боевых учений.

В акватории Черного моря сегодня начались учения корабельно-катерного состава Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Министерство обороны Украины, группа кораблей, катеров и судов осуществила выход в море для отработки учебно-боевых задач.

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Так, в северо-западной части Черного моря экипажи кораблей отработают слаженность действий при маневрах, проведут проверку вооружения, потренируются в организации связи, что будет сопровождаться обменом данных с освещения воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех в так называемом кризисном регионе. Непосредственно в море моряки будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, проведут ряд корабельных боевых учений, к примеру, бой с кораблем противника, будут отражать атаки с воздуха, будут бороться с вражескими подводными диверсантами на незащищенном рейде, а также отработают элементы обучения по ведению минно-заградительных действий.

Экипажи малых бронированных артиллерийских катеров выполнят боевые упражнения стрельб по морским и воздушным целям. Важным этапом станет отработка учения по оказанию помощи аварийному кораблю. В рамках обучения будет смоделирована ситуация, когда корабль (катер) терпит бедствие на воде.

Кроме того, военные моряки во взаимодействии с морской авиацией будут спасать личный состав, потерпевший бедствие и находящийся на поверхности воды.