Сотрудники МВД забрали из кабинета Козаченко жесткий диск - СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам Козаченко, после обыска из кабинета изъят жесткий диск и все документы, которые касаются письма подписанного заместителем министра юстиции Натальей Севостьяновой.

Письмо касалось "люстрационной индульгенции" заместителю начальника Главуправления Государственной фискальной службы в г. Киеве Анне Игнатенко.

Также проводятся обыски в отделе проверки департамента по вопросам люстрации, в кабинете Дмитрия Дымова.

Вместе с тем советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook написал, что обыски проводятся у 6 сотрудников департамента люстрации Минюста, в том числе у Козаченко.

В марте месяце социальные сети взорвались информацию о том, что некая Анна Игнатенко, в прошлом зам начальника фискальн... Posted by Антон Геращенко on 21 Апрель 2015 г.

"Обыски по месту жительства и работы, проводятся еще у 6 сотрудников департамента Люстрации Минюста и в том числе и у начальника Департамента Люстрации Татьяны Козаченко", - сообщил Геращенко.

"Сам факт проведения обыска не означает вины или невиновности кого-либо из обыскиваемых. Это лишь означает, что следствие ищет факты и доказательства, необходимые для полного и всестороннего расследования уголовного дела", - пояснил Геращенко.

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"Ведь для доказательства обстоятельств подделки нужно установить способ и метод изготовления поддельного документа и компьютерную и печатную технику, на котором они готовились и распечатывались", - пояснил он.

"Обыск в том числе проводиться и у Анны Игнатенко в интересах которой появилась поддельная справка, в трех местах ее проживания и работы", - сообщил Геращенко.

"Татьяне Козаченко и всем кто не имеет отношения к попытке подделки документа с целью скрыть факт попадания под люстрацию нечего бояться. Ведь их совесть чиста", - подчеркнул Геращенко.

Как известно, утром во вторник к Козаченко домой, а также в кабинет к ней и ее заместителя пришли представители Главного следственного управления МВД проводить обыск.

Козаченко заявила, что обыск, который у нее проводят представители МВД, связан с тем, что в свое время Минюст проявил принципиальную позицию по поводу люстрации чиновника Государственной фискальной службы.

Как отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел, обыски у руководства Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции проводятся по обращению главы этого ведомства Павла Петренко по факту подделки документа Минюста относительно нераспространения на одного из должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы (ГУ ГФС) в г. Киеве Закона "Об очищении власти".