Львов всячески будет поддерживать реформу патрульно-постовой службы МВД - Садовый

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, об этом сегодня во время презентации реформы патрульно-постовой службы МВД Украины заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

«Львов будет всячески поддерживать и помогать в реализации этого проекта. Мы также будем достаточно жестко мониторить, и сделаем все возможное, чтобы эта первая ласточка не полетела не в ту сторону - это зависит от нас всех. Дай Бог, чтобы мы гордились теми работниками милиции, которые нас с вами будут защищать», - подчеркнул Садовый.

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Он также отметил, что в стране очень много говорят о реформах и изменениях, однако «не всегда есть результат».

«Присутствие здесь Эки Згуладзе (первый заместитель министра внутренних дел Украины - УНИАН) - это большая надежда, потому что она имеет успех, который она реализовала в одной стране, и теперь хочет это сделать в Украине, для нее это собственная амбиция. Не должно быть священных коров - кто нарушил закон, должен отвечать, и это действительно амбиция для людей, которые чувствуют несправедливость. Когда есть беда, куда человек звонит? Он звонит в милицию, но если он там получает бетонную стену - это большой отчаяние. На сегодняшний день нам надо показывать правильное функционирование власти в отношении защиты граждан», - добавил Садовый.