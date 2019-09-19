Стал известен состав делегации Украины на 74-й сессии Генассамблеи ООН

Делегацию возглавил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Президент Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Текст соответствующего распоряжения №336/2019-рп от 19 сентября обнародован на сайте главы государства.

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Согласно документу, возглавит делегацию министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Также в состав делегации войдут постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко (заместитель главы делегации), заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква (заместитель члена делегации), заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица (член делегации) и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда (член делегации).

Кроме них, в состав делегации вошли заместитель директора - начальник отдела ООН департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Виктория Кувшинникова (заместитель члена делегации), заместитель руководителя главного управления по вопросам внешней политики - заведующий отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики Офиса президента Украины Алексей Луцкевич (заместитель члена делегации), исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности МИД Руслан Нимчинский (заместитель члена делегации), директор департамента международных организаций МИД Евгения Филипенко (заместитель члена делегации) и председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко (член делегации, по согласованию).

Также президент разрешил главе делегации привлекать для обеспечения работы делегации советников и экспертов и технических работников.

Отдельно глава государства утвердил директивы делегации Украины на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генассамблеи ООН.

24 сентября в рамках сессии начнутся общие прения, перед участниками которых выступят 97 руководителей государств, пять вице-президентов, 46 глав правительств и 38 министров.

В 74-й сессии ГА ООН также планирует принять участие президент Украины Владимир Зеленский.