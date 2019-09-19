Встреча Зеленского и Трампа состоится на следующей неделе в Нью-Йорке – Белый дом
Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоится на полях Генассамблеи ООН на следующей неделе.
Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам телефонного разговора Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом.
Читайте также"Прогресс за полгода": Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского по войне на Донбассе
Отмечается, что во время разговора, среди прочего, была обсуждена предстоящая встреча Трампа с Зеленским на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Вице-президент положительно оценил администрацию президента Зеленского за его смелые действия по борьбе с коррупцией с помощью законодательных реформ и предложил полную поддержку США в этих усилиях", - отмечается в сообщении.
Также отмечается, что Пенс подтвердил неизменную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Майком Пенсом выразил надежду, что в следующем году увеличатся объемы помощи, которую выделяют США для сферы безопасности Украины.