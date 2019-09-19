Среди кандидатур в новую ЦИК есть представители предыдущего состава комиссии – нардеп

Первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко также сообщил, что сегодня парламент не будет рассматривать вопрос об обновлении состава Центризбиркома.

Первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил, что среди кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии есть представители предыдущего состава комиссии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корниенко сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, может ли он назвать фамилии кандидатур в ЦИК от «Слуги народа», Корниенко ответил, что они «не светят» людей, чтобы не создавать им «лишних проблем».

На уточнение, есть ли в этом списке действующие народные депутаты, Корниенко отметил, что таких в списке нет, в то же время добавив, что в списке есть действующие члены ЦИК, «которые подтвердили свою политическую незаангажированность и профессионализм на протяжении предвыборного процесса».

Кроме того, на вопрос, когда в сессионном зале может рассматриваться вопрос о назначении нового состава ЦИК, он сказал: «Может быть завтра, может не быть завтра».

На уточнение, может ли этот вопрос рассматриваться уже сегодня, он ответил: «Сегодня не будет. Нет представления».

Как сообщал УНИАН, 13 сентября парламент досрочно прекратил полномочия всего состава ЦИК.

Фракция «Голос» предложила кандидатуру Андрея Гевко на должность члена ЦИК, а «Батькивщина» - Виктории Глущенко.

Сегодня, 19 сентября, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат от «Слуги народа» Александр Качура заявил, что в «Слуге народа» еще выбирают кандидатов на должности членов ЦИК.

Также он добавил, что депутатская группа «За будущее» также подала свои кандидатуры, однако не назвал их фамилии.

Кроме того, по данным источника, фракция «Европейская солидарность» предложит на должности членов ЦИК кандидатуры двух народных депутатов VIII созыва Александра Черненко и Юрия Буглака.