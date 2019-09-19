Стали известны имена кандидатов в ЦИК от «Европейской солидарности»

Александр Черненко и Юрий Буглак были народными депутатами VIII созыва.

Фракция «Европейская солидарность» предложит кандидатуры двух народных депутатов VIII созыва - Александра Черненко и Юрия Буглака - на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил депутат от «ЕС», пожелавший остаться неназванным.

Он отметил, что во фракции договорились не разглашать фамилии своих кандидатов на должности членов ЦИК до официального объявления.

В то же время другие депутаты от «Евросолидарности» не подтвердили эту информацию.

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Как сообщал УНИАН, 13 сентября парламент досрочно прекратил полномочия всего состава ЦИК.

Фракция «Голос» предложила на должность члена ЦИК кандидатуру Андрея Гевко, а «Батькивщина» - Виктории Глущенко.

Сегодня, 19 сентября, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат от «Слуги народа» Александр Качура заявил, что в «Слуге народа» еще выбирают кандидатов на должности членов ЦИК.

Также он добавил, что депутатская группа "За будущее" также подала свои кандидатуры, однако не назвал их фамилии.