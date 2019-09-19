Суд отменил домашний арест Ефремова

Старобельский райсуд изменил меру пресечения на личное обязательство.

Старобельский районный суд Луганской области отменил круглосуточный домашний арест экс-председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову.

Как сообщила пресс-секретарь суда Наталья Литвин, соответствующее решение суд принял 18 сентября.

"Ему изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова удерживали в СИЗО в Старобельске.

Дело рассматривал Старобельский райсуд, но 8 июля этого года Верховный суд по ходатайству адвокатов Ефремова принял решение, согласно которому в дальнейшем его будут судить в Киеве. По словам адвоката Александра Мельникова, защита обратилась по поводу изменения подсудности из-за того, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.

22 июля стало известно, что Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. 25 июля Ефремову надели электронное средство контроля (браслет).