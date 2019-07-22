Ефремов будет находиться под домашним арестом в Киеве - адвокат

После того, как суд изменил Ефремову меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, он намерен вернуться в Киев.

Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, которого обвиняют в совершении государственной измены, будет находиться под круглосуточным домашним арестом в Киеве.

Об этом сообщил его защитник Александр Мельников.

Адвокат отметил, что ему пока неизвестна мотивация суда, который сегодня изменил меру пресечения Ефремову, поскольку суд еще не огласил текст постановления.

Сам адвокат считает, что суд учел позицию защиты Ефремова.

«Сторона обвинения не предоставила ни одного доказательства вины Ефремова в чем-либо», - сказал Мельников.

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Также он добавил, что мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, избранная Ефремову, будет действовать до 20 сентября. А сам Ефремов, по словам адвоката, намерен в ближайшее время вернуться в Киев на место своего проживания.

Относительно дальнейшего рассмотрения его дела в Старобельском райсуде Мельников отметил, что, вероятно, что Ефремов будет в нем участие через видеоконференцсвязь из Киева.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремов содержался в СИЗО в Старобельске.

Дело против Ефремова рассматривал Старобельский районный суд Луганской области, но 8 июля Верховный суд по ходатайству адвокатов Ефремова принял решение, согласно которому в дальнейшем его будут судить в Киеве.

Как сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, защитники обратились относительно изменения подсудности в связи с тем, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.

Сегодня, 22 июля, стало известно, что Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.