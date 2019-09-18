Украина в ТКГ: "Формула Штайнмайера" возможна после прекращения огня, вывода оккупантов и при контроле границы

В то же время украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути так называемой "формулы Штайнмайера" о местных выборах.

Реализация так называемой "формулы Штайнмайера" возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы Центральной избирательной комиссии и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах", - отметила пресс-секретарь Кучмы.

"Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установление контроля за неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями", - отметила Олифер.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил о том, что он дал согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.