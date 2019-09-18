"Бес попутал": Регламентный комитет ВР провел заседание насчет нардепов-"кнопкодавов"

Во время заседания председатель комитета Сергей Кальченко заявил, что депутатов «бес попутал», поэтому они голосовали за коллег, а также заверил, что такая ситуация больше не будет повторяться.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики, организации работы ВР предупредил народных депутатов от «Слуги народа» Сергея Литвиненко и Елену Копанчук, которые были пойманы на неперсональном голосовании, о необходимости соблюдать нормы Конституции.

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Как передает корреспондент УНИАН, также было принято решение о том, что внефракционный народный депутат Украины Александр Ковалев должен прибыть на заседание комитета (сегодня он на нем отсутствовал - УНИАН), чтобы либо опровергнуть, либо подтвердить факт неперсонального голосования с его стороны.

Во время заседания комитета депутат из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Наталья Приходько предлагала обратиться к президенту Украины, руководству парламента по поводу необходимости переголосования законопроектов, во время голосования за которые были зафиксированы факты неперсонального голосования. Речь идет, в частности, о законе об импичменте президента, законопроекте о строительных нормах.

Но это предложение не было поддержано.

На заседании парламента народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность» Олег Синютка напомнил депутатам от «Слуги народа», что они подписывали меморандум, в котором говорилось о том, что сложат свои депутатские полномочия, если будут «кнопкодавить».

В ответ на это Копанчук отметила, что меморандум - это не документ, а только акт о намерениях, поэтому нет никаких юридических оснований для того, чтобы они слагали депутатские полномочия.

В ходе заседания председатель комитета Сергей Кальченко заявил, что депутатов «бес попутал», поэтому они голосовали за коллег, а также заверил, что такая ситуация больше не повторится.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде были зафиксированы случаи неперсонального голосования со стороны трех народных депутатов - Сергея Литвиненко и Елены Копанчук (фракция «Слуга народа), а также внефракционного народного депутата Александра Ковалева.

Депутаты от «Слуги народа» извинились за то, что голосовали за своих коллег, и пообещали перечислить месячную зарплату в благотворительные фонды.