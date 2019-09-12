Подавляющее большинство украинцев выступает за лишение мандата депутатов-кнопкодавов и прогулы

Более 70% респондентов поддерживают предоставление законодательной инициативы гражданам Украины.

Более 90% украинцев поддерживают досрочное прекращение полномочий депутата за «кнопкодавство» и прогулы, уменьшение их количества с 450 до 300 и отмену депутатской неприкосновенности.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в сентябре.

«Абсолютное большинство опрошенных (более 90%) поддерживают инициативы о досрочном прекращении полномочий народного депутата за «кнопкодавство» и прогулы, уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и отмене депутатской неприкосновенности», - говорится в результатах.

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Кроме того, более 70% респондентов поддерживают предоставление законодательной инициативы гражданам Украины, расширение полномочий президента по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов).

Также около двух третей выступают за закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе и отмену адвокатской монополии.

*** Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 6-10 сентября. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,0%.