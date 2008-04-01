Янукович пришел к Ющенко и Бушу на вареники (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Украина заинтересована в сотрудничестве с США в сфере энергетики и высоких технологий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня во время государственного завтрака в честь Президента США Джорджа БУША и его жены Лоры БУШ. В мероприятии, которое состоялось в Доме Городецкого, приняли участие супруги президентов, а также с украинской стороны - председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ.

«С радостью приглашаем наших американских партнеров сосредоточить совместные усилия в сферах высоких технологий, энергосбережения, развития альтернативных источников энергоснабжения, сельского хозяйства», - сказал В.ЮЩЕНКО

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что «уже вскоре мы можем ожидать новых, смелых и перспективных идей и совместных проектов».

В своем официальном тосте он высоко оценил поддержку и партнерскую помощь Соединенных Штатов в продвижении Украины по пути евроатлантической интеграции. Президент убежден, что присоединение нашей страны к Плану действий относительно членства в НАТО пойдет на пользу обеим сторонам.

«Сегодня мы ожидаем четкого и ясного сигнала от НАТО, который засвидетельствует переход наших отношений на качественно новый уровень», - сказал он, выразив благодарность Соединенным Штатам и лично Президенту Дж.БУШУ за последовательную и настойчивую поддержку стремлений Украины стать неотъемлемой частью коллективной системы безопасности в Европе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что украинцы всегда будут преисполнены благодарности США за поддержку наших стремлений почтить память жертв Голодомора 1932-33 гг. в Украине. «Мы будем безгранично благодарны за признание со стороны Соединенных Штатов этого преступления тоталитарного режима актом геноцида, направленного против нашего народа», - сказал он, вспомнив об американских исследователях Джеймса Мейса, Роберта КОНКВЕСТА и других, кто внес значительный вклад в восстановление исторической правды о тех событиях.

Президент также поблагодарил США за поддержку Украины на пути к вступлению во Всемирную торговую организацию, что открыло возможности для существенного расширения взаимодействия двух стран в сфере торговли и инвестиций.

«Общие ценности и подходы к укреплению демократии, мира и безопасности соединяют наши страны, расширяя нашу общую повестку дня и ставя новые задачи перед нами. Убежден, самые широкие политические, общественные, деловые круги обоих наших государств активно участвуют в укреплении фундамента нашего проверенного временами партнерства», - сказал Президент Украины.

В свою очередь, Президент США сказал: «Наши два государства разделяют общее видение будущего. Мы пытаемся поддерживать свободу и помогать всем народам Европы жить вместе». Дж.БУШ высоко оценил миротворческую деятельность украинцев во многих регионах мира. «Украина вносит свой вклад в каждую миссию НАТО и одает должное тем идеалам, которые соединяют трансатлантическое сообщество», - сказал он.

Говоря о намерении Украины на этой неделе укрепить свои трансатлантические связи через ПДЧ, лидер США отметил: «Соединены Штаты решительно поддерживают ваше желание. Мы гордимся, что стоим с вами рядом в Бухаресте и будем и дальше стоять с вами бок о бок».

Как сообщал УНИАН, по словам пресс-секретаря Президента Украины Ирины ВАННИКОВОЙ, государственный завтрак от имени Президента Украины и его жены Екатерины ЮЩЕНКО - одна из «изюминок» государственного визита Дж.БУША в Украину.

«На стол будут подаваться традиционные украинские блюда, в частности блюда традиционной столичной кухни. Среди основных блюд будут котлеты по-киевски, сделанные из курятины, а на десерт будут подаваться знаменитые украинские вареники с вишнями» - сказала она.